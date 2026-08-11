Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' osvojila laskavu titulu: Evo o kakvom je uspjehu riječ

Žaklina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s izbora Miss Bikini International 2026, a u opisu objave otkrila je kako je osvojila titulu druge pratilje, odnosno 2nd runner-up.
Na fotografijama pozira u plavom bikiniju i sa službenom lentom, a osmijeh na njezinu licu jasno pokazuje koliko joj je ovaj rezultat značio.
Iz 'Gospodina Savršenog' u svijet izbora ljepote
Žaklinu gledatelji pamte kao jednu od upečatljivijih kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog". U show je ušla naknadno, a vrlo brzo postala jedna od djevojaka o kojima se najviše pričalo. Posebno je bila zainteresirana za Petra Rašića, iako je tijekom boravka u vili upoznala i Karla Godeca.
Njezin put u showu završio je neposredno prije finalnog tjedna, no Žaklina se nakon izlaska nastavila pojavljivati u fokusu javnosti.
Sada ima još jedan razlog za ponos
Ovim rezultatom Žaklina je pokazala da njezino sudjelovanje na izborima ljepote nije bilo samo usputna epizoda. Žaklina je još ranije nosila titule Miss medija i Miss fotogeničnosti, a sada je svojoj kolekciji dodala i međunarodni uspjeh.
Fotografije s natjecanja već je podijelila s pratiteljima, a sudeći prema reakcijama, njezin novi uspjeh nije prošao nezapaženo.