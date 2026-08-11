Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' osvojila laskavu titulu: Evo o kakvom je uspjehu riječ

Bivša kandidatkinja pete sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Žaklina, ponovno ima razloga za slavlje. Nakon sudjelovanja u showu, gdje je privukla veliku pažnju gledatelja, sada je ostvarila uspjeh u svijetu ljepote

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Žaklina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s izbora Miss Bikini International 2026, a u opisu objave otkrila je kako je osvojila titulu druge pratilje, odnosno 2nd runner-up. Na fotografijama pozira u plavom bikiniju i sa službenom lentom, a osmijeh na njezinu licu jasno pokazuje koliko joj je ovaj rezultat značio.

icon-expand Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iz 'Gospodina Savršenog' u svijet izbora ljepote

Žaklinu gledatelji pamte kao jednu od upečatljivijih kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog". U show je ušla naknadno, a vrlo brzo postala jedna od djevojaka o kojima se najviše pričalo. Posebno je bila zainteresirana za Petra Rašića, iako je tijekom boravka u vili upoznala i Karla Godeca. Njezin put u showu završio je neposredno prije finalnog tjedna, no Žaklina se nakon izlaska nastavila pojavljivati u fokusu javnosti.

icon-expand Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sada ima još jedan razlog za ponos