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Gospodin Savršeni

Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' osvojila laskavu titulu: Evo o kakvom je uspjehu riječ

Bivša kandidatkinja pete sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Žaklina, ponovno ima razloga za slavlje. Nakon sudjelovanja u showu, gdje je privukla veliku pažnju gledatelja, sada je ostvarila uspjeh u svijetu ljepote

RTL.hr
11.08.2026 12:00

Žaklina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s izbora Miss Bikini International 2026, a u opisu objave otkrila je kako je osvojila titulu druge pratilje, odnosno 2nd runner-up.

Na fotografijama pozira u plavom bikiniju i sa službenom lentom, a osmijeh na njezinu licu jasno pokazuje koliko joj je ovaj rezultat značio.

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iz 'Gospodina Savršenog' u svijet izbora ljepote

Žaklinu gledatelji pamte kao jednu od upečatljivijih kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog". U show je ušla naknadno, a vrlo brzo postala jedna od djevojaka o kojima se najviše pričalo. Posebno je bila zainteresirana za Petra Rašića, iako je tijekom boravka u vili upoznala i Karla Godeca.

Njezin put u showu završio je neposredno prije finalnog tjedna, no Žaklina se nakon izlaska nastavila pojavljivati u fokusu javnosti.

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sada ima još jedan razlog za ponos

Ovim rezultatom Žaklina je pokazala da njezino sudjelovanje na izborima ljepote nije bilo samo usputna epizoda. Žaklina je još ranije nosila titule Miss medija i Miss fotogeničnosti, a sada je svojoj kolekciji dodala i međunarodni uspjeh.

Fotografije s natjecanja već je podijelila s pratiteljima, a sudeći prema reakcijama, njezin novi uspjeh nije prošao nezapaženo.

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