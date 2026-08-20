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Gospodin Savršeni

Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' pokazala zavidnu figuru u bikiniju: Ovako uživa na Pagu

Žaklina koja je početkom godine postala poznata javnosti sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni', trenutačno odmara na otoku Pagu

RTL.hr
20.08.2026 15:00

Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' pokazala je kako uživa na jednoj od najljepših paških plaža.

Fotografija, objavljena bez ijedne riječi opisa, govori sama za sebe. Snimljena u kasnim poslijepodnevnim satima, tijekom takozvanog "zlatnog sata", prikazuje Žaklinu kako se u bikiniju opušta u plićaku šljunčane plaže Sv. Duh. Plaža Sv. Duh, smještena u blizini Kolana, poznata je kao obiteljsko odredište s kristalno čistim i plitkim morem, što je čini potpunom suprotnošću energičnoj atmosferi Zrća.

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Iz 'Gospodina Savršenog' u svijet izbora ljepote

Žaklinu gledatelji pamte kao jednu od upečatljivijih kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog". U show je ušla naknadno, a vrlo brzo postala jedna od djevojaka o kojima se najviše pričalo. Posebno je bila zainteresirana za Petra Rašića, iako je tijekom boravka u vili upoznala i Karla Godeca.

Njezin put u showu završio je neposredno prije finalnog tjedna, no Žaklina se nakon izlaska nastavila pojavljivati u fokusu javnosti.

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Gospodin Savršeni

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