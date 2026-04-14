Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Žao mi je što mu nisam pružila šansu ranije...'

Nakon izlaska iz showa 'Gospodin Savršeni', Žaklina je za RTL.hr iskreno progovorila o svom iskustvu, odnosima s Karlom i Petrom, ali i razočaranjima koja su obilježila njezin put. Otkrila je što ju je najviše pogodilo, za čim žali, ali i u kakvom je danas ljubavnom statusu.

Jesi li očekivala da ćeš ostati bez ruže u tom trenutku?

Iskreno, jesam i nadala sam se tome, jer sam i Karlu rekla da želim ići kući i drago mi je da je poštovao moju odluku. Svakako sam prekasno prešla u njegov tim i smatram da nije bilo vremena za ostvarivanje dovoljno jake konekcije između nas.

Tijekom oproštaja bila si vrlo iskrena - stojiš li i dalje iza svojih riječi?

I dalje stojim iza svojih riječi. Sa Smiljanom i Helenom sam se baš zbližila pred kraj i znam da su bile iskrene i imale prave osjećaje za Petra i Karla, dok za ostale to ne mogu reći.

Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Do samog kraja si bila vrlo neodlučna. Reci nam tko ti se doista od njih dvojice više sviđao?

Uvijek mi se fizički više sviđao Petar i ta njegova mirna energija, ali mi je mnogo opuštenije bilo pričati s Karlom i mnogo je karizmatičniji. S Petrom sam uvijek bila nekako nervozna, pod stresom. Tako da mislim da je to na kraju presudilo i zato sam odabrala Karla.

Koliko te razočarala Petrova odluka da zlatni ključ da Anastasiji?

U tom trenutku me jako razočarala Petrova odluka, zato što je rekao da ključ želi dati djevojci s kojom nije proveo puno vremena i koju želi bolje upoznati. To sam također mogla biti ja jer sam ušla naknadno, nismo imali puno vremena da se upoznamo i od ulaska sam bila zainteresirana samo za njega. Ali on je ključ dao Anastasiji koja je bila u drugom timu i imala ogromne emocije prema Karlu. Smatram da mi je taj ključ samo otvorio oči što se tiče njega i našeg odnosa. Volim stabilne muškarce koji stoje iza svojih riječi, a on to nije pokazao, jer je uvijek pričao da neće izdati djevojke iz svog tima, a napravio je upravo suprotno.

icon-expand Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako bi opisala svoj odnos s Karlom tijekom showa?

Karla sam u početku gledala prijateljski i nisam mu željela dati šansu, što smatram greškom, jer je s njim uvijek sve bilo lagano i opušteno i nikad nisam razmišljala o tome što ću reći. Iako sam rekla da želim mirnog muškarca, smatram da mi mnogo više odgovara karakter kao što je njegov.

Je li ti žao što ranije nisi pružila šansu Karlu?

Žao mi je što mu nisam pružila šansu ranije i što sam se toliko fokusirala na Petra. Iako sam ja inače takva da kad mi se jedan dečko svidi druge apsolutno ne vidim dok me ta osoba ne razočara, kao što se to dogodilo s Petrom.

icon-expand Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Misliš li da su neke djevojke igrale igru zbog finala, a ne zbog ljubavi? Ako da, koje su to?

Definitivno su neke igrale igru isključivo zbog finala. Nuša, koju je čak i Šime provalio nakon jednog kratkog razgovora. Djevojka je reality igrač, bitan joj je samo plasman i to je jasno kao dan, tu emocija nema.

Čuvaš li i dalje Karlov parfem?

Parfem sam potrošila pa sam naručila opet isti, haha. A bočicu i dalje čuvam kao uspomenu.

icon-expand Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li i dalje single ili si upoznala nekoga?