Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' zapalila mreže: Plavi bikini, bazen i linija koja ne prolazi nezapaženo

Kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Žaklina, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama nakon što je objavila novu ljetnu fotografiju iz bazena.

Ovoga puta pozirala je u jednostavnom, ali efektno istaknutom modrom bikiniju koji je dodatno naglasio njezinu preplanulu put i zategnutu figuru.