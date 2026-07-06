Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' zapalila mreže: Plavi bikini, bazen i linija koja ne prolazi nezapaženo

Kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Žaklina, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama nakon što je objavila novu ljetnu fotografiju iz bazena.
Ovoga puta pozirala je u jednostavnom, ali efektno istaknutom modrom bikiniju koji je dodatno naglasio njezinu preplanulu put i zategnutu figuru.
Iako se od završetka emitiranja povukla iz televizijskog fokusa, povremeno se javlja na Instagramu gdje dijeli lifestyle trenutke, a ovakve objave redovito ponovno pokreću interes publike koja prati bivše kandidatkinje.
Ljetni kadar iz bazena tako je još jednom potvrdio ono što pratitelji već znaju - Žaklina i dalje zna kako privući pažnju bez puno riječi.