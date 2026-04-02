Žaklina ostala bez ruže i ispala iz showa! 'Karlo ne treba vjerovati Nuši, njoj je bitan samo plasman u finale'

Ceremonija koja je odlučivala o ulasku u polufinale donijela je neke od najtežih odluka dosad, a za dvije djevojke put u popularnom showu završio je u suzama i s gorkim oproštajnim riječima.

Karlo se suočio s jednom od najtežih odluka do sada, kako je i sam priznao. Dok je neke ruže dodijelio s relativnom lakoćom, njegov posljednji odabir pretvorio se u pravu dramu. S jedne strane bila je Žaklina , s kojom, kako je rekao, "nije skoro pa ništa dobio", a s druge strane Nuša , s kojom je odnos bio intenzivan, ali i obilježen stalnim sumnjama u njezinu iskrenost.

"Ne znam koliko ja tebi mogu vjerovati i koliko je ovo sve iskreno", poručio je Karlo Nuši pred svima, prije nego što joj je, na iznenađenje mnogih, ipak pružio ružu. Naglasio je da je to "zadnja šansa" da mu dokaže svoju iskrenost, ostavivši je u suzama i dajući joj do znanja da je njihova budućnost na klimavim nogama. Iako je dobila ružu, Nuša je kasnije priznala koliko su je njegove riječi povrijedile.

Nakon što je ostala bez ruže, Žaklina se nije suzdržavala. U svom oproštajnom govoru jasno je dala do znanja što misli o ishodu, a posebno o djevojci koja je ostala umjesto nje. "Smatram da Karlo ne bi trebao vjerovati Nuši pošto dosta laži izmišlja i bitan joj je samo plasman u finale", rekla je, te pohvalila Helenu i Smiljanu kao jedine iskrene osobe u kući. Njezine riječi odjeknule su među djevojkama, koje su komentirale da su za oproštaj mogle biti i neke ljepše, ali i da su njezine riječi bile iskrene.

