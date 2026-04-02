Gospodin Savršeni

Žaklina ostala bez ruže i ispala iz showa! 'Karlo ne treba vjerovati Nuši, njoj je bitan samo plasman u finale'

U zraku se osjećala napetost dok su Karlo i Petar stajali pred djevojkama s ružama u rukama

02.04.2026 22:40

Ceremonija koja je odlučivala o ulasku u polufinale donijela je neke od najtežih odluka dosad, a za dvije djevojke put u popularnom showu završio je u suzama i s gorkim oproštajnim riječima.

Karlova odluka pod sjenom sumnje

Karlo se suočio s jednom od najtežih odluka do sada, kako je i sam priznao. Dok je neke ruže dodijelio s relativnom lakoćom, njegov posljednji odabir pretvorio se u pravu dramu. S jedne strane bila je Žaklina, s kojom, kako je rekao, "nije skoro pa ništa dobio", a s druge strane Nuša, s kojom je odnos bio intenzivan, ali i obilježen stalnim sumnjama u njezinu iskrenost.

FOTO: RTL

"Ne znam koliko ja tebi mogu vjerovati i koliko je ovo sve iskreno", poručio je Karlo Nuši pred svima, prije nego što joj je, na iznenađenje mnogih, ipak pružio ružu. Naglasio je da je to "zadnja šansa" da mu dokaže svoju iskrenost, ostavivši je u suzama i dajući joj do znanja da je njihova budućnost na klimavim nogama. Iako je dobila ružu, Nuša je kasnije priznala koliko su je njegove riječi povrijedile.

Nakon što je ostala bez ruže, Žaklina se nije suzdržavala. U svom oproštajnom govoru jasno je dala do znanja što misli o ishodu, a posebno o djevojci koja je ostala umjesto nje. "Smatram da Karlo ne bi trebao vjerovati Nuši pošto dosta laži izmišlja i bitan joj je samo plasman u finale", rekla je, te pohvalila Helenu i Smiljanu kao jedine iskrene osobe u kući. Njezine riječi odjeknule su među djevojkama, koje su komentirale da su za oproštaj mogle biti i neke ljepše, ali i da su njezine riječi bile iskrene.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost