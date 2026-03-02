Žaklina otkrila tko je osvojio njezino srce: 'Karlo je simpatičan dečkić, ali Petar je Petar'

Iako njihovo upoznavanje nije prošlo najspretnije, Žaklini je Petar prirastao srcu. Nakon što je upoznala Karla, ne skriva da joj je Petar ipak favorit.

"Meni je i dalje bolji Petar. Karlo je simpatičan dečkić, ali Petar je Petar", kazala je Žaklina. "Karlo je šarmantan, lijepo izgleda, ali Petar je Petar", dodala je.

Podsjetimo, Žaklina je upala na grupni spoj na kojem je bio Petar s djevojkama i pokušala ga odvesti. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje."