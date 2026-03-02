Emisije
Gospodin Savršeni

Žaklina otkrila tko je osvojio njezino srce: 'Karlo je simpatičan dečkić, ali Petar je Petar'

Žaklina je upoznala i Petra i Karla, ali ne skriva da ju je jedan od njih ipak više oborio s nogu

RTL.hr
02.03.2026 22:00

Iako njihovo upoznavanje nije prošlo najspretnije, Žaklini je Petar prirastao srcu. Nakon što je upoznala Karla, ne skriva da joj je Petar ipak favorit.

"Meni je i dalje bolji Petar. Karlo je simpatičan dečkić, ali Petar je Petar", kazala je Žaklina. "Karlo je šarmantan, lijepo izgleda, ali Petar je Petar", dodala je.

Podsjetimo, Žaklina je upala na grupni spoj na kojem je bio Petar s djevojkama i pokušala ga odvesti. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje."

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Petre, kompliciran si", poručila mu je Žaklina. "Pa ne, nego ja sam tu s djevojkama i bilo bi ružno da ja sada ustanem i napustim ih", poručio je Petar. Petar se kasnije ispričao i rekao joj da to nije bilo ništa osobno te da mu je bilo neugodno zbog ostalih djevojaka.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

