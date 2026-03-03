Žaklina se zaljubila? 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'

Voditelj je djevojkama i obojici Petru i Karlu, donio vijest koja je uzburkala sve i natjerala sve da preispitaju svoje strategije: timovi se ukidaju. Od sada, svatko igra za sebe, a borba za naklonost dvojice Savršenih postaje otvorenija, ali i nemilosrdnija no ikad. Atmosfera u vili postala je napeta, a razgovori iza zatvorenih vrata otkrivaju da su ljubomora, kalkulacije i sumnje u tuđe namjere dosegnule vrhunac.

Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra. "Meni se ova promjena timova ne sviđa i ja sam se već odlučila za Petra. Što ću sad ja tu, muvati se s jednim pa drugim, na što to sliči. To je to, ja sam izabrala Petra. Smatram da je on puno zreliji i ozbiljniji od Karla", kazala je ja Žaklina.