Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Žaklina se zaljubila? 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'

Nakon tjedana podjela i relativne sigurnosti unutar timova, u showu 'Gospodin Savršeni' pravila igre su se iz temelja promijenila

RTL.hr
03.03.2026 22:15

Voditelj je djevojkama i obojici Petru i Karlu, donio vijest koja je uzburkala sve i natjerala sve da preispitaju svoje strategije: timovi se ukidaju. Od sada, svatko igra za sebe, a borba za naklonost dvojice Savršenih postaje otvorenija, ali i nemilosrdnija no ikad. Atmosfera u vili postala je napeta, a razgovori iza zatvorenih vrata otkrivaju da su ljubomora, kalkulacije i sumnje u tuđe namjere dosegnule vrhunac.

Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra. "Meni se ova promjena timova ne sviđa i ja sam se već odlučila za Petra. Što ću sad ja tu, muvati se s jednim pa drugim, na što to sliči. To je to, ja sam izabrala Petra. Smatram da je on puno zreliji i ozbiljniji od Karla", kazala je ja Žaklina.

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Kod nje je ljubav na prvi pogled. Ona je vidjela Petra i tu je kraj priče", prokomentirala je Anđela.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni žaklina gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Helena hoće kući! 'Ja ovo nisam zaslužila. Razmišljam da odem'

Gospodin Savršeni

Karlo siguran u Helenu i Kaju: 'To su dvije cure kojima vjerujem i znao sam da neće promijeniti stranu'

Moglo bi te zanimati

Nakon sedam godina još uvijek ne vjeruje: Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala svoj rajski dom

Cocktail-party bez filtera! Tko je siguran u sebe, a tko ide kući?

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o nesigurnostima i poslala snažnu poruku mladim ženama: 'Ljepota je u nepravilnostima'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' bez zadrške: 'Ako netko puno obećava, a iza toga ne stoje postupci, to mi je veliki red flag'

Očekivala poljubac, a dobila zagrljaj! Karlo razočarao jednu djevojku: 'Meni to ništa ne znači'

Petar sve bliže jednoj djevojci! 'Kad pogledam njegove oči, ja se topim'