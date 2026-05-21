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Gospodin Savršeni

Zaljubljeni do ušiju: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' uživaju i u običnom shoppingu

Anastasia i Petar iz showa 'Gospodin Savršeni' ne skrivaju koliko su zaljubljeni, a svaki zajednički trenutak rado dijele sa svojim pratiteljima

RTL.hr
21.05.2026 09:35

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' očito uživaju i u sasvim običnim, svakodnevnim aktivnostima, koje im postaju posebne kada su zajedno. Tako je Petar sada na društvenim mrežama podijelio preslatku fotografiju iz shoppinga. Pozirali su u kabini za isprobavanje odjeće, a njihova opuštenost i osmijesi još su jednom pokazali koliko uživaju jedno u drugome.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Gospodin Savršeni Petar je u velikom finalu posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a njihova ljubav traje i danas. Par se nakon showa preselio u Zagreb gdje sada zajedno žive.

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gospodin savršeni anastasia i petar
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