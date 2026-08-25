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Gospodin Savršeni

Zaljubljeni kao prvog dana! Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavili zaigrane fotke s mora

Iako smo ih gledali u glamuroznim izdanjima i pod svjetlima televizijskih reflektora, Anastasia i Petar dokazali su da su im najdraži oni najjednostavniji, intimni trenuci

RTL.hr
25.08.2026 07:00

Ljubavna priča koja je započela pred kamerama popularnog showa "Gospodin Savršeni" nastavlja se punim intenzitetom i u stvarnom svijetu. Da su Petar i Anastasia zaljubljeni kao i prvog dana, potvrdile su najnovije crno-bijele fotografije s morske obale koje je Anastasia podijelila na svom Instagramu uz sjetnu pjesmu "Reminisce The Good Times".

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Na emotivnim kadrovima snimljenim uz sam šum valova, par ne skriva koliko uživa u međusobnom društvu. Petar je u jednom trenutku drži u naručju dok se smiju na stijenama, dok na drugoj fotografiji poziraju u prisnom zagrljaju, ne skidajući pogled jedno s drugoga. Romantične scene s plaže odmah su oduševile njihove brojne obožavatelje te još jednom potvrdile da je njihova veza iz dana u dan sve čvršća.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sudeći po osmijesima, zajedničkom životu i nerazdvojnim trenucima, od zagrebačkih jezera do morskih stijena, čekanje se itekako isplatilo, a njihova prava ljubavna priča tek piše najljepša poglavlja.

anastasia i petar gospodin savršeni
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