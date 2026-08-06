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Gospodin Savršeni

Zaljubljeni par isplovio u novu avanturu: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' okušali se u ribolovu

Anastasia Kaleb i Petar Rašić posljednjih tjedana gotovo svakodnevno dijele zajedničke trenutke, a čini se da nakon pomirenja uživaju više nego ikad

RTL.hr
06.08.2026 12:00

Anastasia je na Instagramu podijelila niz fotografija nastalih tijekom plovidbe brodom, a uz romantične kadrove zalaska sunca otkrila je da su se ona i Petar okušali i u ribolovu.

Na pučini dočekali zalazak sunca

Par je dan proveo na moru, ploveći uz obalu i uživajući u mirnoj atmosferi. Fotografije prikazuju opušteno ljetno druženje, prekrasne boje zalaska sunca i prizore koji odišu pravim mediteranskim ugođajem.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Među objavljenim fotografijama posebno se istaknula ona na kojoj Anastasia nasmijana ponosno drži ulovljenu ribu, dajući naslutiti da joj ribolov nije bio nimalo stran.

Novi zajednički hobi?

Iako su pratitelji navikli gledati njihove romantične fotografije i zaljubljene poglede, ovaj put pokazali su i jednu drukčiju stranu zajedničkog života. Čini se da su uz uživanje na moru pronašli još jednu aktivnost u kojoj jednako uživaju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz fotografije broda, mora i zalaska sunca, objavili su i nekoliko spontanih trenutaka koji pokazuju koliko im odgovaraju jednostavni ljetni dani provedeni daleko od gradske vreve.

Sudeći prema reakcijama pratitelja, Anastasia i Petar još su jednom pokazali da nakon svih izazova kroz koje su prošli znaju uživati u malim stvarima, a zajednički ribolov mogao bi postati njihov novi omiljeni ljetni hobi.

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