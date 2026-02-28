Zamjena timova donijela preokrete! Nuša, Maja i Lara prešle na stranu drugog Gospodina Savršenog

Promjena timova u 'Gospodinu Savršenom' donijela je novi val emocija, taktika i neočekivanih preokreta – a neke su djevojke tu promjenu iskoristile da otvore novo poglavlje u svojoj potrazi za ljubavlju

Nakon što su zamijenile svoje prvotne timove i našle se u grupama s drugim Savršenim, Lara, Nuša i Maja pokazale su da se kemija i osjećaji mogu promijeniti jednako brzo kao i timovi.

Lara

Čim su timovi promijenjeni, Lara je jasno izrazila da u odnosu s Petrom osjeća nešto što prije nije – snažniju povezanost nego što je ikada osjetila s Karlom. Otvoreno je priznala da nikad nije imala takvu konekciju kao s Petrom.

Nuša

Dok su se planovi mijenjali, Nuša je brzo odlučila "baciti karte" na Petra. Na bazenu je započela svoju novu strategiju zavođenja, jasno pokazujući interes prema Petru i otvarajući potpuno novu priču. Petar ju je zatim pozvao na solo spoj gdje su razgovarali o razlici u godinama i mnogim drugim temama. Petar je rekao da mu se Nuša sviđa, ali da će ipak ostati oprezan jer se boji da ona sada traži njegovu pažnju jer je nije dobila od Karla.

Maja

Iako Maja ima jaku konekciju s Petrom, promjena timova dala joj je priliku da razvije dublju vezu s Karlom. U jednoj epizodi komentirala je kako su oni od prvog dana imali zanimljive poglede i određenu međusobnu privlačnost, što je dodatno naglašeno nakon što su timovi promijenjeni i mogla je provoditi više vremena s njim. Karlo ju je pozvao na spoj gdje su se puno smijali i razgovarali o prošlosti i teškim životnim iskustvima.

