Zanosna Lara iz 'Gospodina Savršenog' navija za Hrvatsku: Pozirala u kockicama prije utakmice s Ganom

Dok hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu, podrška Vatrenima stiže sa svih strana. Među onima koji s nestrpljenjem iščekuju novu utakmicu je i Lara, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.
Na društvenim mrežama podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u hrvatskom dresu, ponosno ističući prepoznatljive crveno-bijele kockice. Uz fotografije je dodala i srca u bojama hrvatske zastave, čime je još jednom pokazala za koga navija.
Sve oči uprte u Vatrene
Hrvatsku večeras u 23 sata po hrvatskom vremenu očekuje novi izazov protiv Gane. Navijačka atmosfera već se zahuktava, a Lara je među prvima pokazala da će uz Vatrene biti i u ovoj važnoj utakmici.
Dok odbrojava do novog susreta hrvatske reprezentacije, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog svojim je navijačkim izdanjem još jednom privukla pozornost pratitelja i pokazala da nogometna euforija ne jenjava.