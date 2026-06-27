Zanosna Lara iz 'Gospodina Savršenog' navija za Hrvatsku: Pozirala u kockicama prije utakmice s Ganom

Dok hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu, podrška Vatrenima stiže sa svih strana. Među onima koji s nestrpljenjem iščekuju novu utakmicu je i Lara, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.

Na društvenim mrežama podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u hrvatskom dresu, ponosno ističući prepoznatljive crveno-bijele kockice. Uz fotografije je dodala i srca u bojama hrvatske zastave, čime je još jednom pokazala za koga navija.