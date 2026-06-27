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Gospodin Savršeni

Zanosna Lara iz 'Gospodina Savršenog' navija za Hrvatsku: Pozirala u kockicama prije utakmice s Ganom

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa pozirala je u hrvatskom dresu te pokazala da će i ovoga puta svim srcem navijati za reprezentaciju

RTL.hr
27.06.2026 20:00

Dok hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu, podrška Vatrenima stiže sa svih strana. Među onima koji s nestrpljenjem iščekuju novu utakmicu je i Lara, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.

Na društvenim mrežama podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u hrvatskom dresu, ponosno ističući prepoznatljive crveno-bijele kockice. Uz fotografije je dodala i srca u bojama hrvatske zastave, čime je još jednom pokazala za koga navija.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sve oči uprte u Vatrene

Hrvatsku večeras u 23 sata po hrvatskom vremenu očekuje novi izazov protiv Gane. Navijačka atmosfera već se zahuktava, a Lara je među prvima pokazala da će uz Vatrene biti i u ovoj važnoj utakmici.

Dok odbrojava do novog susreta hrvatske reprezentacije, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog svojim je navijačkim izdanjem još jednom privukla pozornost pratitelja i pokazala da nogometna euforija ne jenjava.

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