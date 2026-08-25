Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Zarazna energija omiljenog para: Anastasia i Petar zaplesali u novom videu i nasmijali sve

Pobjednica pete sezone 'Gospodina Savršenog' Anastasia Kaleb i odabranik njezina srca Petar Rašić ponovno su oduševili svoje pratitelje. Kratki video objavljen na popularnoj platformi TikTok, u kojem su na šaljiv način isprobali popularni trend, bez ijedne riječi opisa raznježio je njihove vjerne fanove i pokazao njihovu zaigranu stranu

RTL.hr
25.08.2026 20:00

Snimka, nastala u suton pod vedrim nebom na kojem se jasno vidi i Mjesec, počinje njihovim šaljivim pokušajem izvođenja joga poze. Scena se brzo pretvara u smijeh i opušteni ples nakon što Anastasia izgubi ravnotežu, dok je Petar promatra s osmijehom. Kompilacija se nastavlja kadrovima u kojima je Petar nosi na leđima, a oboje s velikim osmijesima gledaju izravno u kameru, odišući srećom i dubokom prisnošću. Iako kreatorica Anastasia Kaleb nije dodala nikakav opis, vedra atmosfera i njihova neosporna kemija govore više od tisuću riječi.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: TikTok

Njihova veza, koja je započela pred kamerama u popularnom reality showu, od samog je početka pod budnim okom javnosti, a njihovi su obožavatelji strastveno pratili svaki korak. Par redovito dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a ova je objava samo još jedan dokaz koliko uživaju u zajedničkom vremenu, daleko od kamera.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Komentari podrške preplavili objavu

Gotovo istog trena po objavi, prostor za komentare ispunjen je porukama podrške i sreće, dokazujući koliko je javnost i dalje zainteresirana za njihov odnos. "Divni i najljepši par", "A što reći, ne mogu vas se nagledati, divni", "Super ste kad ste zajedno" i "Savršeni!", samo su neke od reakcija koje su im uputili pratitelji. Jedna je korisnica duhovito primijetila: "Tko se više smije na ovom videu, ti Anastasia ili Petar?", savršeno sažimajući zaraznu radost koja izbija iz snimke. 

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kroz svoju vezu, par se suočavao i s optužbama da je njihov odnos samo marketinški trik, što su oni u prošlosti demantirali. Čini se da su Anastasia i Petar odlučili pustiti da njihova djela govore umjesto riječi. Za vjerne obožavatelje, ovaj kratki i simpatični video bio je jasan pokazatelj – omiljeni reality par uživa u ljubavi i sretniji je no ikad.

anastasia petar gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršenu figuru: U crvenom badiću ostavlja bez daha

Moglo bi te zanimati

Predivna Maja iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u badiću i pokazala zavidnu figuru

Zaljubljeni kao prvog dana! Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavili zaigrane fotke s mora

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršenu figuru: U crvenom badiću ostavlja bez daha

Laura iz 'Gospodina Savršenog' bila na svadbi pa otkrila svoju želju: 'Udala se i ja nekad, dat će Bog'

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' nakon operacije grudi boravi u Splitu: Pokazala kako se nosi vječni modni komad

Monika iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na Mallorci, Kaja joj poručila samo jedno: 'Barbie'

Pročitaj na Net.hr
Atraktivna influencerica objavila video iz kreveta, odmah su krenule glasine o vezi s poznatim nogometašem
Bruno Lerotić o 'Danu 1 €': 'Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini'
Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima
U jeku svađe sa sestrom Edita Aradinović pokazala kako joj izgleda život nakon porođaja
Plastični kirurg ponudio danskoj premijerki operaciju nosa: Njezin odgovor ukazao na veći problem
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju
Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja
Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljene od svijeta
Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa
Evo koji sve domaći glumci stižu u RTL-ovu novu seriju: 'Više od 120 uloga!'