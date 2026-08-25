Zarazna energija omiljenog para: Anastasia i Petar zaplesali u novom videu i nasmijali sve

Pobjednica pete sezone 'Gospodina Savršenog' Anastasia Kaleb i odabranik njezina srca Petar Rašić ponovno su oduševili svoje pratitelje. Kratki video objavljen na popularnoj platformi TikTok, u kojem su na šaljiv način isprobali popularni trend, bez ijedne riječi opisa raznježio je njihove vjerne fanove i pokazao njihovu zaigranu stranu

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Snimka, nastala u suton pod vedrim nebom na kojem se jasno vidi i Mjesec, počinje njihovim šaljivim pokušajem izvođenja joga poze. Scena se brzo pretvara u smijeh i opušteni ples nakon što Anastasia izgubi ravnotežu, dok je Petar promatra s osmijehom. Kompilacija se nastavlja kadrovima u kojima je Petar nosi na leđima, a oboje s velikim osmijesima gledaju izravno u kameru, odišući srećom i dubokom prisnošću. Iako kreatorica Anastasia Kaleb nije dodala nikakav opis, vedra atmosfera i njihova neosporna kemija govore više od tisuću riječi.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: TikTok

Njihova veza, koja je započela pred kamerama u popularnom reality showu, od samog je početka pod budnim okom javnosti, a njihovi su obožavatelji strastveno pratili svaki korak. Par redovito dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a ova je objava samo još jedan dokaz koliko uživaju u zajedničkom vremenu, daleko od kamera.

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Komentari podrške preplavili objavu

Gotovo istog trena po objavi, prostor za komentare ispunjen je porukama podrške i sreće, dokazujući koliko je javnost i dalje zainteresirana za njihov odnos. "Divni i najljepši par", "A što reći, ne mogu vas se nagledati, divni", "Super ste kad ste zajedno" i "Savršeni!", samo su neke od reakcija koje su im uputili pratitelji. Jedna je korisnica duhovito primijetila: "Tko se više smije na ovom videu, ti Anastasia ili Petar?", savršeno sažimajući zaraznu radost koja izbija iz snimke.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram