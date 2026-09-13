Zaručila se Glorija iz 'Gospodina Savršenog'! Pohvalila se raskošnim prstenom: 'Volim te najviše'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Glorija Jelovac, ima velik razlog za slavlje. Na društvenim se mrežama pohvalila da se zaručila, a njezin partner Marko Osmakčić podijelio je fotografiju na kojoj u prvom planu sja raskošni zaručnički prsten.

Sretne vijesti par je podijelio s pratiteljima tijekom izlaska u Zagrebu. Marko je na svom Instagram priči objavio dirljivu fotografiju na kojoj drži Glorijinu ruku u automobilu, čime je u prvi plan došao elegantni dijamantni prsten na njezinom prstu.