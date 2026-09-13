Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Zaručila se Glorija iz 'Gospodina Savršenog'! Pohvalila se raskošnim prstenom: 'Volim te najviše'

Bivša kandidatkinja popularnog 'Gospodina Savršenog' rekla je sudbonosno 'da', a sretne vijesti i prsten pokazali su u emotivnoj objavi iz Zagreba

RTL.hr
13.09.2026 12:05

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Glorija Jelovac, ima velik razlog za slavlje. Na društvenim se mrežama pohvalila da se zaručila, a njezin partner Marko Osmakčić podijelio je fotografiju na kojoj u prvom planu sja raskošni zaručnički prsten.

Sretne vijesti par je podijelio s pratiteljima tijekom izlaska u Zagrebu. Marko je na svom Instagram priči objavio dirljivu fotografiju na kojoj drži Glorijinu ruku u automobilu, čime je u prvi plan došao elegantni dijamantni prsten na njezinom prstu.

Glorija Jelovac, Gospodin Savršeni
Glorija Jelovac, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Gloriju je domaća publika upoznala u showu 'Gospodin Savršeni', u kojem je privukla pozornost gledatelja svojom pojavom i izravnim stavom. Nakon sudjelovanja u showu ostala je aktivna na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a ova najnovija objava o zarukama oduševila je njezine brojne pratitelje.

glorija jelovac gospodin savršeni glorija gospodin savršeni voyohr rtlhr
Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ostvarili san s prvog spoja: Pogledajte gdje su otputovali

Moglo bi te zanimati

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ostvarili san s prvog spoja: Pogledajte gdje su otputovali

Gospodin Savršeni u potpuno drukčijem izdanju: Pogledajte Petra Rašića kao zvijezdu 80-ih

Petar pokazao gdje je pronašao mir pred kraj ljeta, Anastasia mu poručila: 'Moja ljubav'

Prije godinu dana sve je počelo: Kaja i Karlo raznježili fotografijom s prvog spoja

Zajedno u svemu! Kaja i Karlo nikad zaljubljeniji: 'Nedjelja provedena radeći i stvarajući, uvijek je bolje kad smo tim'

'Izgledaš senzacionalno': Monika iz 'Gospodina Savršenog' na samom kraju ljeta pozirala u izazovnom bikiniju

Pročitaj na Net.hr
Céline Dion nakon šest godina stala na pozornicu: Šire se emotivni trenuci
Crveno im savršeno pristaje: Dvije brinete u pripijenim kombinezonima 'zapalile' Varaždin
Igor Kojić prvi put u javnosti s trudnom Nikolinom: Lijepa Riječanka zablistala u mini haljini
Ona je definitivno privukla pažnju: Dugokosa plavuša mamila poglede na osječkoj tržnici
Ella Dvornik emotivno progovorila o kćerima: 'Brinulo me kako će Balie i Lumi to sve shvatiti'
Na tribinama je bilo vruće: Brad Pitt i 29 godina mlađa Ines nisu skidali ruke jedno s drugog
Zemlja kroz koju prolaze natjecatelji 'Asia Expressa' ima običaj koji bi mnoge Hrvate iznenadio
Karla Zrnić o prvoj godini s Tomom, braku i majčinstvu: 'Iznenadilo me koliko se život promijenio'
Plavuše napravile pomutnju na špici: Zgodne Zagrepčanke pokorile središte grada
Mnogi to nisu znali: Evo zašto se RTL-ov 'Asia Express' zove Zmajeva ruta