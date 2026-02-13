Zašto je prelijepa Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog'? Nije ju izbacio Petar!

Napetosti su počele još tijekom cocktail-partyja kada je Petar odlučio pozvati Katarinu na razgovor kako bi razjasnio situaciju koja mu je zasmetala. "Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe", rekao joj je Petar, referirajući se na situaciju u kojoj je Smiljana poprskala djevojke i potom se ispričala. Petru je zasmetalo što je, kako je on shvatio, Katarina tražila da se Smiljana ispriča svima.

Katarina je to odlučno demantirala i iznijela svoju stranu priče. Tvrdi da je Smiljana kasnije nju napala i izrekla uvrede koje Petar uopće nije čuo. Petar je priznao da za to nije znao, ali joj je poručio da mora pokazati da je bolja osoba i izdvojiti se ponašanjem.