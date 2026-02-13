Emisije
Gospodin Savršeni

Zašto je prelijepa Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog'? Nije ju izbacio Petar!

Ispadanje Katarine iz Gospodina Savršenog' mnoge je iznenadilo. No, niz događaja tijekom tjedna doveo je do toga da ostane bez ruže – i bez prilike za daljnju borbu za Petrovo srce

RTL.hr
13.02.2026 13:16

Napetosti su počele još tijekom cocktail-partyja kada je Petar odlučio pozvati Katarinu na razgovor kako bi razjasnio situaciju koja mu je zasmetala. "Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe", rekao joj je Petar, referirajući se na situaciju u kojoj je Smiljana poprskala djevojke i potom se ispričala. Petru je zasmetalo što je, kako je on shvatio, Katarina tražila da se Smiljana ispriča svima.

Katarina je to odlučno demantirala i iznijela svoju stranu priče. Tvrdi da je Smiljana kasnije nju napala i izrekla uvrede koje Petar uopće nije čuo. Petar je priznao da za to nije znao, ali joj je poručio da mora pokazati da je bolja osoba i izdvojiti se ponašanjem.

Odluka koja je presudila

U Petrovom timu posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina. Djevojke su odlučile dati priliku Ani, uz obrazloženje da još nije imala dovoljno vremena bolje upoznati Petra. Ana je tako dobila tzv. divlju ružu i priliku da nekome oduzme idući spoj. Ta odluka automatski je značila kraj puta za Katarinu.

Iako je situacija bila emotivna, posebno jer su Katarina i Ana razvile blizak odnos, Ana je kroz suze priznala koliko joj je teško zbog prijateljičina odlaska.

Pročitajte još
Katarina za RTL.hr o ispadanju i Petru: 'Razočarao me'

U oproštajnom razgovoru Petar je Katarini otvoreno rekao da u njihovu odnosu ne vidi ništa više od prijateljstva. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao joj je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Katarinom

