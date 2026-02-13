Zašto je prelijepa Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog'? Nije ju izbacio Petar!

Napetosti su počele još tijekom cocktail-partyja kada je Petar odlučio pozvati Katarinu na razgovor kako bi razjasnio situaciju koja mu je zasmetala. "Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe", rekao joj je Petar, referirajući se na situaciju u kojoj je Smiljana poprskala djevojke i potom se ispričala. Petru je zasmetalo što je, kako je on shvatio, Katarina tražila da se Smiljana ispriča svima.
Katarina je to odlučno demantirala i iznijela svoju stranu priče. Tvrdi da je Smiljana kasnije nju napala i izrekla uvrede koje Petar uopće nije čuo. Petar je priznao da za to nije znao, ali joj je poručio da mora pokazati da je bolja osoba i izdvojiti se ponašanjem.
Odluka koja je presudila
U Petrovom timu posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina. Djevojke su odlučile dati priliku Ani, uz obrazloženje da još nije imala dovoljno vremena bolje upoznati Petra. Ana je tako dobila tzv. divlju ružu i priliku da nekome oduzme idući spoj. Ta odluka automatski je značila kraj puta za Katarinu.
Iako je situacija bila emotivna, posebno jer su Katarina i Ana razvile blizak odnos, Ana je kroz suze priznala koliko joj je teško zbog prijateljičina odlaska.
U oproštajnom razgovoru Petar je Katarini otvoreno rekao da u njihovu odnosu ne vidi ništa više od prijateljstva. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao joj je.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.