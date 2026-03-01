Emisije
Gospodin Savršeni

Zašto se Nuša zamjerila mnogim djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'?

U showu 'Gospodin Savršeni', gdje se djevojke bore za naklonost dvojice Savršenih, nije samo ljubavna dinamika u fokusu - često dramatičniji trenuci dolaze iz međusobnih odnosa među kandidatkinjama

RTL.hr
01.03.2026 08:00

Jedna od onih koja je u toj priči ostala centralna figura jest Nuša - snažna, direktna i neustrašiva Slovenka koju su mnoge djevojke počele gledati s oprezom, ali i sumnjom.

Na jednom od prvih cocktail-partyja, Nuša je otvoreno ogovarala Anastasiju. Umjesto da to ostane neprimijećeno, Nuša je kasnije priznala grešku i pristupila Anastasiji s isprikom - rekla je da joj je neugodno i da je pogriješila. Taj je trenutak rezultirao neočekivanim pomirenjem i zajedničkim prijateljstvom koje je privuklo pažnju i komentare drugih kandidatkinja.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sumnje u 'fake' prijateljstvo i manipulaciju

Ipak, pogotovo nakon tog pomirenja, druge natjecateljice počele su gledati na Nušu s nepovjerenjem. Mnoge su komentirale da je njezino prijateljstvo s Anastasijom proračunato i strateško - zamišljeno da doda snagu u borbi za Karlovo srce. Mnoge djevojke smatraju da je Nuša manipulatorica i da igra proračunatu igru.

Nuša je u javnosti već poznata iz slovenskog reality showa Kmetija (slovenska Farma), gdje je istaknula svoju emotivnost i britak jezik. Takva pozadina, iako joj je dala samopouzdanje i prepoznatljiv identitet u vili, druge je djevojke navela da je gledaju kao iskusnu "reality igračicu" odnosno nekoga tko zna kako se ponašati pred kamerama i kako okretati situacije u svoju korist.

Zamjena timova i nova dinamika s Petrom

Nakon što su timovi zamijenjeni, Nuša je jasno pokazala da nije spremna samo sjediti i čekati te se bacila na Petra, što je dodatno uzburkalo situaciju u vili. Druge su kandidatkinje primijetile da se njen interes prema Petru pojavio čim je shvatila da možda nema iste šanse kod Karla kao Anastasija ili druge cure s koje su u njegovom timu. Ovaj potez mnogi su protumačili kao proračunatu igru i taktički zaokret, umjesto iskreni interes.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

