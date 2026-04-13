Gospodin Savršeni

Zavirili smo u mobitele Kaje i Karla iz 'Gospodina Savršenog': Otkrili provjeravaju li si poruke i tko im je na zadnjoj fotografiji

Kaja i Karlo, jedan od najomiljenijih parova proizašlih iz popularnog showa 'Gospodin Savršeni', nastavili su graditi svoju vezu i nakon što su se kamere ugasile. U nedavnom intervjuu, par je pristao na mali izazov i odgovorio na nekoliko škakljivih pitanja koja zadiru u privatnost njihovih pametnih telefona, otkrivajući pritom simpatične djeliće svoje svakodnevice

13.04.2026 17:00

Prvi izazov s kojim su se suočili bilo je pitanje povjerenja koje se danas često veže uz digitalnu komunikaciju: "Jeste li ikad provjeravali jedno drugome mobitel?". Pitanje je to koje često testira temelje veze, no Kaja i Karlo iz showa 'Gospodin Savršeni' nisu oklijevali s odgovorima, otvoreno se osvrćući na temu koju mnogi parovi smatraju izuzetno osjetljivom.

Tajne internetske povijesti

Intervju se nastavio zadiranjem u njihove digitalne navike. Na zahtjev da pokažu što su posljednje pretraživali na internetu, par je bez problema otkrio svoje interese. Prva je na redu bila Kaja, koja je pokazala svoju povijest pretraživanja, a odmah nakon nje i Karlo je publici dao uvid u ono što je njemu zaokupilo pažnju.

Jedan odgovor ih je posebno raznježio

Ipak, najsimpatičniji i najtopliji trenutak dogodio se tijekom odgovora na posljednje pitanje, kada su zamoljeni da pokažu zadnju fotografiju u svojim mobitelima. Bez ikakvog prethodnog dogovora, i Kaja i Karlo su ponosno pokazali svoje ekrane, a na oba se nalazila ista slika - preslatka fotografija njihovog zajedničkog psa.

Ovaj dirljiv trenutak pokazao je koliko je njihov ljubimac važan dio zajedničkog života te tko je zapravo glavna zvijezda njihove galerije fotografija.

