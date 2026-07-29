Zbog ovih fotografija jasno je zašto je Petar Rašić uspješan model i Gospodin Savršeni

- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Petru je modeling tijekom desetak godina donio revije, kampanje, suradnje s brojnim svjetskim brendovima te život i rad u različitim gradovima, među kojima se posebno ističe Dubai. Kao najzvučnije angažmane izdvojio je Dolce & Gabbanu i Armani.
O svom poslu govorio je i kao o iskustvu koje ga je učinilo samostalnijim. Prvi odlazak u Milano opisao je kao svoje prvo samostalno putovanje izvan Srbije, tijekom kojeg je morao naučiti snalaziti se i naviknuti na život daleko od obitelji. Istaknuo je da modeling podrazumijeva dosta vremena provedenog nasamo, ali i priliku za putovanja, upoznavanje drugih kultura te osobni razvoj.
Prije modne karijere važan dio njegova života bio je sport. Odrastao je uz košarku, a iako se košarkom nije bavio profesionalno, smatra da su ga natjecateljski duh i sportska disciplina snažno oblikovali.
U show 'Gospodin Savršeni' ušao je kao promišljen i suptilan muškarac kojem su u odnosima važni povjerenje, iskrenost, poštovanje i emocionalna povezanost. Naglašavao je da ne voli igre ni površne odnose te da vjeruje u prvi klik, pogled i energiju između dvoje ljudi.
Tijekom showa gledatelji su upoznali i njegovu emotivniju stranu. U finalu je odabrao Anastasiju Kaleb, opisavši njihov odnos kao nešto snažno i neplanirano što se dogodilo već tijekom prvog razgovora nasamo. Nakon konačne odluke kazao je da se osjeća ponosno i kao pravi sretnik.
Njihova veza nastavila se i nakon završetka showa, a ubrzo su započeli zajednički život i preselili se u Zagreb. Ipak, nedavno su se pojavile glasine o problemima u njihovu odnosu, koje je Anastasia dodatno potaknula potvrdivši prekid. Oboje su potom uklonili zajedničke fotografije s Instagrama, no samo nekoliko dana poslije fotografije su ponovno osvanule na njihovim profilima.