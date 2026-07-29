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Gospodin Savršeni

Zbog ovih fotografija jasno je zašto je Petar Rašić uspješan model i Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Petar Rašić je međunarodno uspješan model iz Kragujevca, kojem se modna karijera otvorila gotovo slučajno nakon prvog odlaska u Milano s 19 godina

RTL.hr
29.07.2026 07:00

Petru je modeling tijekom desetak godina donio revije, kampanje, suradnje s brojnim svjetskim brendovima te život i rad u različitim gradovima, među kojima se posebno ističe Dubai. Kao najzvučnije angažmane izdvojio je Dolce & Gabbanu i Armani.

O svom poslu govorio je i kao o iskustvu koje ga je učinilo samostalnijim. Prvi odlazak u Milano opisao je kao svoje prvo samostalno putovanje izvan Srbije, tijekom kojeg je morao naučiti snalaziti se i naviknuti na život daleko od obitelji. Istaknuo je da modeling podrazumijeva dosta vremena provedenog nasamo, ali i priliku za putovanja, upoznavanje drugih kultura te osobni razvoj.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prije modne karijere važan dio njegova života bio je sport. Odrastao je uz  košarku, a iako se košarkom nije bavio profesionalno, smatra da su ga natjecateljski duh i sportska disciplina snažno oblikovali.

U show 'Gospodin Savršeni' ušao je kao promišljen i suptilan muškarac kojem su u odnosima važni povjerenje, iskrenost, poštovanje i emocionalna povezanost. Naglašavao je da ne voli igre ni površne odnose te da vjeruje u prvi klik, pogled i energiju između dvoje ljudi.

Anastasia i Petar, Savršeni podcast
Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

Tijekom showa gledatelji su upoznali i njegovu emotivniju stranu. U finalu je odabrao Anastasiju Kaleb, opisavši njihov odnos kao nešto snažno i neplanirano što se dogodilo već tijekom prvog razgovora nasamo. Nakon konačne odluke kazao je da se osjeća ponosno i kao pravi sretnik.

Njihova veza nastavila se i nakon završetka showa, a ubrzo su započeli zajednički život i preselili se u Zagreb. Ipak, nedavno su se pojavile glasine o problemima u njihovu odnosu, koje je Anastasia dodatno potaknula potvrdivši prekid. Oboje su potom uklonili zajedničke fotografije s Instagrama, no samo nekoliko dana poslije fotografije su ponovno osvanule na njihovim profilima.

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