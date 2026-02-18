Zbog Petra se pokupila sa snimanja 'Gospodina Savršenog' : 'Rekao mi je da igram određenu ulogu'

Nakon što je u show 'Gospodin Savršeni' uveden dramatičan preokret koji je utjecao na baš sve djevojke, atmosfera u vilama ispunjena je tenzijama i tihim preispitivanjem. Karlo i Petar dobili su priliku za novi početak, ali i test vjernosti koji je mnoge ostavio zbunjenima.

Tijekom dana je došlo do nesporazuma između Petra i jedne djevojke. "Petar mi je u jednom trenutku došao i rekao da on smatra da ja imam određenu ulogu", kazala je.