Zbog ruže pucaju prijateljstva: 'Ja je ne bih prihvatila - išla bih doma'

Neke su smatrale da je korištenje divlje ruže hrabar potez, ali i nepošten. Svakome bih ukrala taj spoj da sam na njihovu mjestu, ali opet mi je taj potez bez veze", poručila je Iva, uvjerena da su Ana i Jelena G. zaslužile priliku. Uopće ne bih prihvatila tu ružu da sam na njihovu mjestu, ja bih išla doma", bez zadrške je rekla Nuša, jasno dajući do znanja da smatra da se prelazi granica.

S druge strane, Ana je osjećala pritisak i strah da joj je ovo možda jedina šansa. Bojim se ako se ne izborim za tu priliku, ne znam hoću li dobiti drugu. Poslije bi mi bilo jako žao jer mislim da bih nešto propustila", kaže, a Jelena G. nastavlja: Za mene ta ruža znači jedan vrlo lijep osjećaj i iskrenu neku nadmoć, ali opet i veliku odgovornost."