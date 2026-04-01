Žestoki okršaj u vili! Nuša i Žaklina bez zadrške jedna na drugu: 'Ova guska mi govori da sam promašila reality'

Odluka o odabiru tima za mnoge nije bila laka. Žaklina je priznala kako se našla u nezavidnoj situaciji. "Bilo mi je baš prijatno i opušteno, a Petar mi je rekao: 'Prati intuiciju.' Ja sam je pratila, pa izabrala Karla", otkrila je, ne skrivajući dozu kajanja i sumnje u vlastitu odluku. Pitanje koje sada lebdi u zraku jest je li to bio ispravan potez ili će je njezina intuicija ovoga puta skupo stajati.

Žaklinina promjena tima iznervirala je Nušu. "Komentar da je Žaklina u mom timu, bolje da ga nemam jer će biti bezobrazan. Bila je tu u podrumu mjesec dana, depresivna i sad je došla Smiljana i one su se počele družiti i sad se Žaklina umislila da je Bog i batina", kazala je Nuša.