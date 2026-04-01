Gospodin Savršeni

Žestoki okršaj u vili! Nuša i Žaklina bez zadrške jedna na drugu: 'Ova guska mi govori da sam promašila reality'

Nakon što su djevojke morale donijeti odluku i izabrati tim kojem će se prikloniti, onom Petrovom ili Karlovom, atmosfera u vili postala je nabijena napetošću i preispitivanjem. Čini se da je podjela, umjesto da razjasni situaciju, samo otvorila nova pitanja i natjerala djevojke da se dublje zagledaju u vlastite osjećaje i motive, ali i u karaktere svojih suparnica

01.04.2026 22:00

Odluka o odabiru tima za mnoge nije bila laka. Žaklina je priznala kako se našla u nezavidnoj situaciji. "Bilo mi je baš prijatno i opušteno, a Petar mi je rekao: 'Prati intuiciju.' Ja sam je pratila, pa izabrala Karla", otkrila je, ne skrivajući dozu kajanja i sumnje u vlastitu odluku. Pitanje koje sada lebdi u zraku jest je li to bio ispravan potez ili će je njezina intuicija ovoga puta skupo stajati.

Žaklinina promjena tima iznervirala je Nušu. "Komentar da je Žaklina u mom timu, bolje da ga nemam jer će biti bezobrazan. Bila je tu u podrumu mjesec dana, depresivna i sad je došla Smiljana i one su se počele družiti i sad se Žaklina umislila da je Bog i batina", kazala je Nuša.

Žaklina i Nuša, Gospodin Savršeni
Žaklina i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No Žaklina joj nije ostala dužna. "Ova guska Nuša meni govori da sam promašila reality. Što da tebe pitam, ima 20 godina, a ovo joj je treći. Za Nušu sam mislila da je dobra i čak mi je bilo žao kada nitko nije pričao s njom, ali sad vidim da otkad sam prešla u Karlov tim, počela je provocirati", poručila je Žaklina.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

