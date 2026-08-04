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Gospodin Savršeni

Živi svoj mediteranski san: Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala zavidnu liniju uz stijene Palma de Mallorce

Finalistica pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Monika Zubanović, još je jednom dokazala da Španjolska i njezin prepoznatljivi mediteranski šarm čine apsolutno savršen spoj

RTL.hr
04.08.2026 14:00

Zagrepčanka sa španjolskom adresom već neko vrijeme živi svoj san u sunčanoj Palmi de Mallorci, odakle redovito dijeli prizore koji njezine pratitelje ostavljaju bez daha. 

Monika je pozirala u tirkiznom plićaku i uz stijenovitu obalu Cala Delte, izranjajući iz mora poput prave morske sirene. Za ovaj profesionalni foto-session odabrala je elegantnu, mokru crnu svilenu haljinu koja je savršeno pratila liniju njezina tijela i istaknula njezinu zavidnu figuru.

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"Mermaids belong to the moon"

Uz zanosne fotografije na kojima s mokrom kosom i prirodnim 'makeupom' izgleda gotovo nestvarno, Monika je uz objavu kratko i tajnovito poručila:

"Mermaids belong to the moon" (Sirene pripadaju mjesecu)

Kadrovi nastali u suradnji s lokalnim fotografskim studijem s Mallorce u kratkom su roku prikupili brojne lajkove i oduševljene reakcije pratitelja koji joj u komentarima ne prestaju dijeliti komplimente na račun izgleda, elegancije i fotogeničnosti.

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