Gospodin Savršeni

Zlatni ključ izaziva kaos u vili! 'Veliko je to breme, teško bih ga prihvatila'

Nova epizoda donosi nove uzbudljive trenutke

04.03.2026 10:07

U vili se od jutra šuška o zlatnom ključu, a jedna od djevojaka priznaje: Veliko je breme za svaku djevojku kojoj god se ponudi taj ključ tako da teško da bih to prihvatila." Druga, pak, smatra da je to idealan način za zbližavanje: Ne mora se tu nešto dogoditi, jednostavno, to je jedno bolje upoznavanje."

Napetost dodatno raste kada Karlo počne birati djevojke za spoj, a komentari postaju sve oštriji. Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje", zaključuje jedna kandidatkinja.

Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Posebnu buru izaziva poziv djevojci koja je nedavno odbila ružu. Dok ona ushićeno govori: Napokon me pozvao na spoj!" - u vili odjekuje upozorenje: Ima da gledaš u pod dok pričaš s njim."

Karlo joj na večeri poručuje: Pa, eto, Petar je imao spoj s tobom, sad je red na mene", a ona priznaje: Osjećam se jako zbunjeno i nisam očekivala da će mi biti tako dobro."

Zagrljaj s Petrom
Zagrljaj s Petrom FOTO: RTL

A dok se na spoju bude rađao novi početak, u vili će padati teške riječi: Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?"

Tko rješava probleme, a tko ih samo stvara - ne propustite pogledati od ponoći na platformi Voyo! Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna i ne zanima ga'

'Afera kolač' zatresla vilu 'Gospodina Savršenog', a upletene su Maja i Smiljana: Evo o čemu se radi

