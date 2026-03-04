Zlatni ključ izaziva kaos u vili! 'Veliko je to breme, teško bih ga prihvatila'

icon-close

U vili se od jutra šuška o zlatnom ključu, a jedna od djevojaka priznaje: Veliko je breme za svaku djevojku kojoj god se ponudi taj ključ tako da teško da bih to prihvatila." Druga, pak, smatra da je to idealan način za zbližavanje: Ne mora se tu nešto dogoditi, jednostavno, to je jedno bolje upoznavanje." Napetost dodatno raste kada Karlo počne birati djevojke za spoj, a komentari postaju sve oštriji. Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje", zaključuje jedna kandidatkinja.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Posebnu buru izaziva poziv djevojci koja je nedavno odbila ružu. Dok ona ushićeno govori: Napokon me pozvao na spoj!" - u vili odjekuje upozorenje: Ima da gledaš u pod dok pričaš s njim." Karlo joj na večeri poručuje: Pa, eto, Petar je imao spoj s tobom, sad je red na mene", a ona priznaje: Osjećam se jako zbunjeno i nisam očekivala da će mi biti tako dobro."

icon-expand Zagrljaj s Petrom FOTO: RTL