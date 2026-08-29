Zna kako privući poglede! Soraya iz 'Gospodina Savršenog' u kratkoj čipkastoj haljini prošetala Splitom

Atraktivna Soraya, koja je javnost osvojila sudjelovanjem u reality showu 'Gospodin Savršeni', nastavlja oduševljavati svoje pratitelje besprijekornim ljetnim modnim odabirima

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Nakon što je pokazala kako provodi dane na splitskim plažama, atraktivna Soraya sada je otkrila i u kakvom je izdanju pokorila splitske ulice u večernjem izlasku.

Čipka i korzetni kroj za čistu eleganciju

Soraya je na svom Instagram storyju podijelila nove kadrove te pokazala stajling u kratkoj crnoj čipkastoj haljini u kojoj je izgledala doslovno 'wow'. Pripijena minica s korzetno oblikovanim gornjim dijelom i delikatnim tankim naramenicama savršeno je naglasila njezinu figuru, dok je prozirni čipkasti uzorak dao dozu odvažnog glamura.

icon-expand Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Senzacija na splitskim ulicama