Znate li tko je djevojčica s fotografije? U 'Gospodinu Savršenom' itekako se ističe

''Možda da idemo na psihoterapiju zajedno'', odgovorila je nakon kraćeg razmišljanja, a on se počeo smijati. ''Zašto da ne? To je toliko normalno'', objasnila je i dodala kako bi od aktivnosti još voljela zajednički odlazak u teretanu i na neke sesije. ''Opet ova psiho priča?'', bio je znatiželjan Miloš.

''Prvo samo da ti kažem imamo početni tečaj psihoterapije tri puta tjedno, a onda možemo dalje razvijati naš odnos'', našalio se Miloš i priznao Selmi da on nije razmišljao o tim psihoterapijama. Selma je objašnjavala kako je to samo razgovor i da ona to želi preventivno. Što se pak njezinog odnosa sa Šimom tiče, tu joj ne ide bajno. Naime, Šime joj je na cocktail partyju priznao što misli o njoj. ''Čini mi se kao da joj nije problem ići preko drugih da bi došla do onoga što želi. Mislim da smo ovdje da bi došli do onoga čemu težimo sami, i iskreno, bez da gazimo po drugima'', komentirao je Šime.