Gospodin Savršeni

Znate li tko je slatkica s fotografije? U 'Gospodinu Savršenom' još čeka onaj pravi klik

Jelena je kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

18.02.2026 09:34

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna iznenađenja, a među kandidatkinjama koje su se istaknule od samog početka svakako je Jelena, dvadesetpetogodišnja stručnjakinja za marketing iz Slavonskog Broda sa zagrebačkom adresom. Njezin ulazak u vilu na Kreti, gdje se bori za naklonost čak dvojice neženja, rukometaša Karla Godeca i modela Petra Rašića, nije prošao nezapaženo.

Poslovna žena s umjetničkom dušom

Iza Jelenine profesionalne fasade odgovorne i organizirane stručnjakinje za prodaju, koja strogo odvaja poslovni i privatni život, krije se kreativna i emotivna strana. Svoju strast pronašla je u slikanju, vještini koju je, kako kaže, naslijedila od bake, ali i u pisanju. Upravo joj pisanje služi kao ispušni ventil i način da sredi misli i emocije, što je vještina koja se pokazuje ključnom u dinamičnom i često napetom okruženju showa.

Sebe opisuje kao racionalnu osobu koja čvrsto stoji na zemlji, no priznaje da je "unutar svoja četiri zida" iznimno emotivna. Taj spoj snage i osjećajnosti čini je kompleksnom natjecateljicom čije je poteze teško predvidjeti.

Jasna vizija ljubavi i strateška igra

Jelena je u show ušla s jasnom vizijom onoga što traži. Njezin idealan partner je visok, mršaviji muškarac, a prvo što primijeti na nekome su oči, za koje vjeruje da su "ogledalo duše". Ipak, fizički izgled pada u drugi plan pred karakternim osobinama. Traži odanog, ambicioznog i emocionalno zrelog muškarca koji će je razumjeti. S druge strane, oštro odbija lijenost, nedostatak ambicije i muškarce koji se previše oslanjaju na roditelje, takozvane "mamine sinove".

Od samog početka pokazala je interes za modela Petra Rašića, kojemu je pri upoznavanju poklonila i simboličan dar, rakiju iz slavonskih svatova. No, njezini potezi izazvali su i prve podjele među djevojkama. U okruženju gdje rivalstvo i napetost rastu, svakom novom ceremonijom ruža, Jelenina odluka da iskoristi "divlju ružu" i preotme spoj drugoj djevojci dočekana je s podijeljenim reakcijama. Time je jasno dala do znanja da nije došla sklapati prijateljstva, već pronaći ljubav, pa čak i ako to znači zaigrati strateški.

No, još uvijek čeka da se dogodi onaj pravi klik. 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

