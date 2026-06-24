Zvijezda 'Gospodina Savršenog' Ana otkrila formulu za čistu ljetnu uživanciju, a u svemu ima i veliku podršku dečka

Ova atraktivna plavuša nedavno je na svom Instagram profilu podijelila videozapis u kojem maksimalno koristi sunčane dane i opušta se na obali. Predivna Ana uživa u ljetnim radostima uz zvuk valova i prekrasan pogled na more, a njezine morske objave odmah su privukle pažnju vjernih pratitelja.

U kratkom videozapisu, Ana je pokazala zavidnu figuru u crnom bikiniju dok se opušteno proteže prema suncu na stjenovitoj plaži.