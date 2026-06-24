Zvijezda 'Gospodina Savršenog' Ana otkrila formulu za čistu ljetnu uživanciju, a u svemu ima i veliku podršku dečka

Ova atraktivna plavuša nedavno je na svom Instagram profilu podijelila videozapis u kojem maksimalno koristi sunčane dane i opušta se na obali. Predivna Ana uživa u ljetnim radostima uz zvuk valova i prekrasan pogled na more, a njezine morske objave odmah su privukle pažnju vjernih pratitelja.
U kratkom videozapisu, Ana je pokazala zavidnu figuru u crnom bikiniju dok se opušteno proteže prema suncu na stjenovitoj plaži.
Umjesto televizijske ruže, stigla ona prava ljubav
Iako je u showu tražila ljubav pred kamerama, njezina prava ljubavna priča započela je tek nakon završetka televizijske avanture. Ana već neko vrijeme uživa u sretnoj i stabilnoj vezi sa svojim dečkom Damianom.
Par koristi svaki slobodan trenutak za punjenje baterija na moru, a njezine najnovije objave dokaz su da u ljetu uživa sretnija i zadovoljnija nego ikada prije.