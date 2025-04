Vanja Lauru nikada nije smatrala konkurencijom: 'Ako Šime želi nju, ne može željeti mene i obrnuto'

Jedna od pobjednica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' Vanja je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila da je jedino Marinelu smatrala konkurencijom.

''Stvarno jesam, ali to je bila zdrava konkurencija. Jednostavno je djevojka došla s ciljem u show, imala je tu neku taktiku. Nije to čak ni taktika bila, mislim da je ona bila svoja. Nije se ni sa čim opterećivala nego se fokusirala na sebe i Šimu, kao i ja što sam bila. Mislim da nas je upravo to i dovelo do finala'', objasnila je Vanja i dodala da, koliko god se ona družila s drugim djevojkama, toliko je imala i fokus na sebe i Šimu. ''Kao i Marinela, samo je ona na drugi način imala'', pojasnila je, a spomenula je i Lauru.