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Hell's Kitchen Hrvatska
Extra video
Novosti
Sezona 1
Extra Sezona 1
02:01
Veliko ostvarenje sna! Dominik iz 'Hell's Kitchena' ponovno otvorio obiteljsku pizzeriju: 'Adresa je dobro poznata'
Veliko ostvarenje sna! Dominik iz 'Hell's Kitchena' ponovno otvorio obiteljsku pizzeriju: 'Adresa je dobro poznata' Gledaj
00:51
Chef Tom Gretić na rubu suza na kraju 'Hell's Kitchena': 'Bilo je ovo jako emotivno iskustvo'
Chef Tom Gretić na rubu suza na kraju 'Hell's Kitchena': 'Bilo je ovo jako emotivno iskustvo' Gledaj
02:15
Pobjedniku 'Hell's Kitchena' Viktoru život se sada itekako mijenja: Evo gdje nastavlja svoju karijeru
Pobjedniku 'Hell's Kitchena' Viktoru život se sada itekako mijenja: Evo gdje nastavlja svoju karijeru Gledaj
01:11
Dominik otkrio novost u svojoj karijeri: 'Idem u Dubrovnik raditi s Rokom'
Dominik otkrio novost u svojoj karijeri: 'Idem u Dubrovnik raditi s Rokom' Gledaj
13:48
Vehidu je pobjeda izmakla za dlaku, a za RTL.hr otkriva: 'Nije bilo stresno, dobio sam samo devet sijedih'
Vehidu je pobjeda izmakla za dlaku, a za RTL.hr otkriva: 'Nije bilo stresno, dobio sam samo devet sijedih' Gledaj
28:08
Viktor za RTL.hr o pobjedi u 'Hell's Kitchenu': 'To mi je bio cilj, naporno sam radio'
Viktor za RTL.hr o pobjedi u 'Hell's Kitchenu': 'To mi je bio cilj, naporno sam radio' Gledaj
01:28
Emotivni Viktor nakon uručenja nagrada: 'Sav trud koji sam uložio od 15. godine, danas se isplatio'
Emotivni Viktor nakon uručenja nagrada: 'Sav trud koji sam uložio od 15. godine, danas se isplatio' Gledaj
02:15
Viktor pobijedio u 'Hell's Kitchen Hrvatska'! 'Trebalo mi je ovo u životu'
Viktor pobijedio u 'Hell's Kitchen Hrvatska'! 'Trebalo mi je ovo u životu' Gledaj
02:15
Sreća na licima kandidata i vođa: Oba tima uspješno odradila servis!
Sreća na licima kandidata i vođa: Oba tima uspješno odradila servis! Gledaj
00:36
U Vehidovom timu problem, on sve pokušao ubrzati: 'Nedostaje brzine'
U Vehidovom timu problem, on sve pokušao ubrzati: 'Nedostaje brzine' Gledaj
02:02
Gretić upozorio Viktora na grešku koju radi kao vođa: 'Bit će prilično teško'
Gretić upozorio Viktora na grešku koju radi kao vođa: 'Bit će prilično teško' Gledaj
02:56
Vehid i Viktor odabrali kandidate s kojima se bore za pobjedu: 'Kako smo počeli, tako nekako bi trebalo i završiti'
Vehid i Viktor odabrali kandidate s kojima se bore za pobjedu: 'Kako smo počeli, tako nekako bi trebalo i završiti' Gledaj
02:36
Vehidu i Viktoru u finalu pomažu bivši kandidati: 'To su ljudi koji vas najbolje znaju, i vi najbolje znate njih'
Vehidu i Viktoru u finalu pomažu bivši kandidati: 'To su ljudi koji vas najbolje znaju, i vi najbolje znate njih' Gledaj
00:35
Gretić otkrio finalistima što sve osvaja pobjednik 'Hell's Kitchena': 'Jeste uzbuđeni zbog toga?'
Gretić otkrio finalistima što sve osvaja pobjednik 'Hell's Kitchena': 'Jeste uzbuđeni zbog toga?' Gledaj
01:35
Vehid pobijedio u izazovu i dobio prednost u finalu: 'Fenomenalno'
Vehid pobijedio u izazovu i dobio prednost u finalu: 'Fenomenalno' Gledaj
02:09
Vehid i Viktor kuhaju na posebnom mjestu, a Gretić ih iznenadio: 'Malo smo ostali bez riječi'
Vehid i Viktor kuhaju na posebnom mjestu, a Gretić ih iznenadio: 'Malo smo ostali bez riječi' Gledaj
04:56
Mauro za RTL.hr o važnoj stvari koju je shvatio u 'Hell's Kitchenu': 'Nažalost, to naučiš tek u izolaciji'
Mauro za RTL.hr o važnoj stvari koju je shvatio u 'Hell's Kitchenu': 'Nažalost, to naučiš tek u izolaciji' Gledaj
02:08
Kakvo veselje finalista Vehida i Viktora: Pogledajte ove prizore slavlja!
Kakvo veselje finalista Vehida i Viktora: Pogledajte ove prizore slavlja! Gledaj
02:17
Viktor je drugi finalist 'Hell's Kitchena': 'U glavi si govorim: 'Reći će ime Lucija''
Viktor je drugi finalist 'Hell's Kitchena': 'U glavi si govorim: 'Reći će ime Lucija'' Gledaj
02:15
Vehid ide u finale 'Hell's Kitchena': 'Nek bace kantu hladne vode da se razbudim'
Vehid ide u finale 'Hell's Kitchena': 'Nek bace kantu hladne vode da se razbudim' Gledaj
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