Hell's Kitchen Hrvatska

Pobjednički duh, emocije i vrhunska jela – natjecatelji ‘Hell’s Kitchena’ pokazat će kako izgleda dan u pravom restoranu! Na RTL-u kreće 'Hell's Kitchen Hrvatska', novi uzbudljivi show u kojem se natjecatelji s iskustvom rada u kuhinji natječu jedni protiv drugih. Pred njima su različiti kulinarski izazovi i zadaci, među kojima je i posluživanje večere u sljedovima za goste.Čak 18 kandidata spremno je pokazati svoje vještine u kuhinji. Pobjednik koji osvaja sjajnu nagradu od 30.000 eura može biti samo jedan, no kako će izgledati put kandidata u jednoj od najpopularnijih emisija na svijetu? Pustolovina zvana 'Hell's Kitchen Hrvatska' započet će šarolikom skupinom od čak 18 kandidata koji žele dokazati da su baš oni spremni za svaki izazov glavnog chefa Toma Gretića i pobjedu.