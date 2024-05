Anel i Chiara se pitaju što se događa s Dominikom: 'Vidim da je tužan'

"Znam da to zaslužuje. Mislim da će sve biti ok", istaknuo je Anel.

Dominik, Viktor i Milena razgovarali su u blagavaonici. Dominik je rekao Viktoru da bi htio da bude uz njega na servisu. "Znam da tebi to ne smeta da nas dvojica malo više probamo da ne bude sva ta uloga vođe na tebi, koja može biti teška i da ti dam ruku", složio se Viktor.

Komentirao je kako je Dominik svjestan da mu može pomoći oko organizacije i dati savjete. "Pametno od Dominika da je to shvatio i da se ja ne guram kao da to vodim, da to bude dobro ispalo za tim", rekao je Viktor.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':