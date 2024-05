Anel je prvi nominirani! Gretić primijetio probleme između njega i Viktora: 'Potjerat ću vas obojicu'

Viktor i Anel došli su pred Toma Gretića nakon što su ih ostali kandidati nominirali. Gretića je zanimalo zašto Viktor nije odgovarao Chiari kada ga je nešto pitala tijekom servisa. Objasnio je da je imao puno posla i da je bilo dosta buke pa zato nije čuo što mu je govorila. "Nisam imao nimalo poštovanja", pravdao se Viktor.

Priznao je da je kriv što je postao nervozan zbog krumpira. Gretić mu je rekao da si ne može dopustiti da ga to izbaci iz takta. "Ti si najviše kriv", rekao je Anelu i dao mu crnu pregaču. On sam je to priznao.

"Mislim da nema opravdanja", rekao je Anel. Gretić je pitao što se događa s njime i kakav je njegov odnos s Viktorom izvan kuhinje. "Dobar", odgovorio je Viktor.