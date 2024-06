Anel prozvao Vehida za pakt s Domagojem, on mu odgovorio: 'Ako vam je netko pomogao, to sam ja'

Anel je razgovarao s Vehidom u dvorištu i rekao mu da ga je u nekim stvarima povrijedio i razočarao. "S time kako ste ti i Domagoj funkcionirali zadnjih dana. Ljudi mi ujutro dolaze, Lucija mi kaže da ste kovali nešto, tko bi se trebao izbaciti, ovo, ono. Nekako mi je to kad sam čuo ujutro, bilo slabo", ispričao je.

Istaknuo je da to nije očekivao od njega. "Nisi trebao s Domagojem na takav način", rekao je Anel. Vehid je komentirao da se Anel voli u nekim trenucima ponašati kao velika žrtva i onda kriviti druge za neke stvari. "To što je Domagoj rekao da bi volio vidjeti nas dvojicu u finalu, to su neke naše želje. Isto kao što je Anel jučer izjavio da se vidi u top tri i opet ja to nisam shvatio kao uvredu ni kao da sam lošiji nego znam da je to neka zezancija", ispričao je.