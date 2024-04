Anel rasplakao Marjanu kritikom pred cijelim timom: 'Ispaštali smo zbog tebe'

"Ja te jako poštujem Marjana i od početka sam te poštivao, ali mislim da smo zadnje servise ispaštali zbog tebe. Kao da si se nekako provlačila kroz sve to. Gledam Vehida i on tebi toliko savjeta da, a ti samo kao muha bez glave pobjegneš negdje", rekao je.

Vehid je istaknuo da Anel to možda nije trebao tako reći nego njemu privatno pa da on porazgovara s Marjanom. Anel je komentirao da su on i Vehid drugačiji te da on voli direktno reći neke stvari. "Ja volim reći i ako ja nešto krivo radim, neka se meni isto kaže. Ja se neću ljutiti", istaknuo je.