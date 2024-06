Anel se nakon 'Hell's Kitchena' zaposlio u Zadru: 'Sad mi je odlično, no imao sam tešku upalu pluća'

Anel je dogurao do top 5 kandidata 'Hell's Kitchen Hrvatska', a show je napustio nakon dvoboja s Vehidom u kojem su replicirali jelo Toma Gretića - curry od kozica s kokosovim mlijekom. U intervjuu za RTL.hr istaknuo je kako mu nije očekivao da će tako daleko dogurati.

"Drago mi je da sam bio dio svega toga. Znači, top 5, ponosan sam, preponosan do neba. Postigao sam nešto što će me skrasiti u budućnosti i samo me gurati naprijed dalje i dalje", rekao je Anel.

No, nakon showa morao je ipak malo usporiti budući da mu je otkrivena bakterija na plućima te je neko vrijeme bio na bolovanju. Sada je dobro i otkrio je za RTL.hr kako se zaposlio u jednom restoranu u Zadru.