Anel se počeo baviti kuhanjem nakon moždanog udara: 'U kuhinji uvijek želim biti najbolji'

Već se može pohvaliti i titulom chefa kuhinje, u svom poslu najviše voli adrenalin, rad s ljudima i kolegijalnost. Za sebe kaže da je društven, marljiv i komunikativan. Smatra se kompetitivnom osobom, a dobra organizacija u kuhinji, kaže, itekako umanjuje stres. Kritiku dobro podnosi jer je to prilika da još više napreduje. Kulinarski uzori su mu Gordon Ramsay i Marco Pierre White zbog kojeg je, prisjeća se, i krenuo kuhati. Najviše mu leži priprema talijanskih specijaliteta, rižota, tjestenina, lazanja, no ističe da voli pripremati i steakove. S njime smo popričali uoči ulaska u show.

Koje su tvoje 'kulinarske mane'?

Moja slabost u kuhinji nekada je koncentracija. Isto tako, dosta sam eksplozivan. Bit će sigurno situacija u kojima ću tako reagirati. Međutim, ne bih volio da se to dogodi. Nadam se da ako i ja napravim neku grešku da će mi tim pomoći kako se takve stvari ne bi događale. Svi smo mi egomanijaci kao kuhari. Međutim, u tom poslu jednako kao i u ovom showu ego treba staviti sa strane. Ne želim sa sebe reći da sam veliki egomanijak, ali sam dosad u kuhinji uvijek htio biti najbolji. Nekada me upravo to sputavalo s pravog puta.

Koje su tvoje prednosti u kuhinji?

Moja jakost je to što sam siguran u sebe. Pouzdan sam u organizaciji.

Misliš li da možeš osvojiti glavnu nagradu?

Mislim da sa svojim sposobnostima mogu i hoću. Dat ću sve od sebe i baš me zanima koliko mogu postići.

Što misliš kako ćeš se uklopiti u ekipu?

Dosta sam muzikalan tip i volim pjevati tako da uz dobru pjesmu i dobar duh, siguran sam da ću se dobro uklopiti u ekipu.

