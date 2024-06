Anel za RTL.hr o nepravdi i svom favoritu u 'Hell's Kitchenu': 'Teško mi je bilo shvatiti zašto su ljudi zli'

Anel je dogurao do top 5 kandidata 'Hell's Kitchen Hrvatska', a show je napustio nakon dvoboja s Vehidom u kojem su replicirali jelo Toma Gretića - curry od kozica s kokosovim mlijekom. Anel je za RTL.hr otkrio je li mu žao što je napustio show, tko je njegov favorit za pobjedu i gdje se vidi u budućnosti.

Ušao si u top 5 kuhara, kako se osjećaš povodom toga?

Drago mi je da sam bio dio svega toga. Znači, top 5, ponosan sam, preponosan do neba. Postigao sam nešto što će me skrasiti u budućnosti i samo me gurati naprijed dalje i dalje. I želim sreću kandidatima koji su ostali.

Jesi li razočaran zbog ispadanja?

Iskreno, nisam razočaran zbog ispadanja zašto mislim da je nekako došlo i moje vrijeme da odem i mislim da ta zadnja servisa koja sam odradio, koja nisam odradio kako treba, mislim da je to bila neka prekretnica. Sam sebe sam tješio, nisam s drugima previše komunicirao. Bilo je dosta ignoriranja u nekim stvarima i onako sam si mislio u sebi: 'Bolje da odem, neka se bore. Ja sam napravio svoj cilj'.

Zamjeraš li nekome?

Iskreno, nikome ništa ne zamjeram. Ja sam takav da volim reći sve kako je. Kako mi je Gretić rekao na ispraćaju: 'Mrvica, ti si došao s gitarom i pjesmom, a kasnije si pokazao tu vatru koju imaš u sebi'. Nepravda me nekako uvijek baci iz takta. Znači, ja ću se svađati toliko dugo dok ne ispravim tu grešku.

