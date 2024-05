Anela razljutilo ponašanje Milene i Viktora: 'Nitko me ne doživljava'

Anel tijekom zadatka nije bio zadovoljan ponašanjem svojih kolega, a Chiara mu je rekla da se ne brine. "Ljut sam zatio što kad smo se dogovarali, uvijek iste dvije, tri osobe to, to i to ćemo. Nitko me nije doživljavao", požalio se Anel.

Istaknuo je da će vidjeti kako će sve ispasti na kraju. Ipak, nije odustao od davanja savjeta te je rekao Viktoru da doda Mileni valjak za tijesto sa svoje stanice. Milena je rekla da ne treba i otišla po valjak.