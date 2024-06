ANKETA Domagoj i Lucija imali burnu svađu nakon neuspješnog izazova: Na čijoj ste strani?

"Na kraju, Mauro šokantno dobiva patku. Zašto Mauro dobiva patku? Zato što je Domagoj izračunao da bi Mauro mogao lakše zeznuti patku nego Veho i onda krećemo do igara i igrica",rekla je. Mauro je potvrdio da bi to mogla biti Domagojeva strategija.

Ipak, ako je to i bio slučaj, obilo mu se o glavu jer je na kraju Domagoj završio kao prvi nominirani jer je, kako je istaknuo Gretić, gledao kako se kandidati bore s problemima u kuhinji, a nije im davao rješenja.

"Ne govorim to", pravdao se on. Lucija ga je prozvala za ponašanje prema Anelu. Objasnila je i da kad je Chiara bila zamjenica šefa kuhinje nije bilo toga što nije kontrolirala. "I ja sam se potrudio da budem svugdje i probao sam većinu stvari koliko sam mislio da je blizu onoga što sam prvi put probao. I ja i vi i napravio sam greški i zasluženo imam ovu pregaču", rekao je Domagoj.

Rasprava Domagoja i Lucije nastavila se u dvorištu. "Ne govorim sad da ja tu ništa nisam kriv, da sam ja sve dobro napraviio, da ste vi zeznuli. Nemoj me tako, molim te, shvatiti", rekao je Domagoj.

"Tako ispada", rekla mu je Lucija. Domagoj je objasnio da to nije mislio i da sada zna da to tako zvuči. Lucija je komentirala da se htio danas riješiti nekih ljudi i da mu se to obilo o glavu. "Prvo i osnovno, tu mislim na Maura. Drugo, na sebe, tako da mi je žao Domagoj", zaključila je.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite, tko je u pravu i na čijoj ste strani u ovoj raspravi - Lucijinoj ili Domagojevoj?