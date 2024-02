ANKETA Hoće li se snaći i dobro ih uklopiti u jela? Kandidati dobili namirnice iznenađenja jer su jednolični!

"Ili mu se to ne sviđa ili mu je to neka navikla klimanje glavom. Nadam se iskreno da mu je to neka navika, da će mu se ipak svidjeti nešto", komentirao je Vehid.

Gretić i Gudac zatim su otišli kod plavog tima. "Jako ste jednolični", rekao im je i dao brusnice i hren. Lucija je ispitivala treba li paziti na gorčinu hrena, a gostujući chef nije htio davati naputke.

"Brusnice smo brzo ukomponirali, uzeli su ih za desert, a hren je gorak i intenzivan je okus pa sam ga ja preuzeo jer volim izazov", komentirao je Mauro.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas, mislite li da će kandidati dobro uklopiti namirnice iznenađenja u svoja jela?