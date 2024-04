ANKETA Je li crveni tim pravedan prema Dominiku? On se požalio: 'Ne dobivam podršku kao Vehid'

U crvenom timu došlo je do napetosti nakon što su izgubili dva zadatka zaredom pod vodstvom novog vođe Dominika koji je u jednom trenutku priznao kako se osjeća zbog cijele situacije.

"Iskreno, ne dobivam podršku tima kao vođa onakvu kakvu je dobivao Vehid. Pričao sam s njima i dobro, ok, ne možete se naviknuti. Ja ću rado podnijeti ostavku ako me neće netko prihvatiti, neću se ni ja gurati, to je to", komentirao je Dominik.