ANKETA Plavi tim često ima razmirice i problema u kuhinji: Treba li izabrati novog vođu?

Sara, Chiara i Roko Ć. družili su se u spavaonici, a on je rekao da ga nije strah ničega. "Apsolutno nikakvo opterećenje. Štoviše, to mi je još veći motiv", komentirao je Roko Ć. kojemu je Sara radila frizuru. Crveni tim je odlučio da Roko Ć. ostane u krevetu jer mu nije dobro i da će se potruditi da ga zamijene.

Komentirao je pred svima kako je Lucija zablokirala i stajala. "On je prvi stao", rekla je Lucija misleći na Maura. Ispričala je da smatra da je uloga lidera da zna smiriti članove tima. "To nemamo nitko od nas u kuhinji. Možda jedino Marko ima hladnu glavu", rekla je Lucija.

Plavi tim raspravljao je u njihovoj spavaonici o ponašanju u kuhinji. "Vođa tima bi trebao kontrolirati sve stanice jer je to zadaća vođe i chefa da drži sve pod kontrolom i nadzorom", istaknuo je Josip.

Josip je komentirao da im se događa raspad sistema u kuhinji. "Definitivno bi on trebao više komunicirati, pričati, samo on to ne radi. Ja sam više puta bio u situaciji da sam ga tri puta morao pitati neku stvar", ispričao je Domagoj.

