ANKETA Što mislite, tko će se lakše snaći u novom timu - Vehid ili Viktor?

Tom Gretić iznenadio je Vehida i Viktora promjenom timova, a čini se kako je to Vehid teže prihvatio od Viktora. "Ne znam što bih prihvatio kao veći udarac, to što je Roko Ć. izašao ili to što sam dobio plavu bluzu, ali definitivno ni jedno ni drugo nije ugodan osjećaj", komentirao je Vehid.

Redom su ga tješili članovi crvenog tima, a Dominik je istaknuo da mu je ta promjena šok. "Nikad nisam vidio još tako čovjeka bespomoćnog i očajnog", rekao je Dominik.

Crveni tim poželio je dobrodošlicu Viktoru koji se smješkao i izgledalo je kao da mu nije teško pala velika promjena. "Tu smo svi zajedno. Ja se isto veselim suradnji vama i da lijepo kuhamo", komentirao je novu situaciju u kojoj se našao.

