ANKETA Tko se do sada pokazao kao bolji vođa tima - Lucija ili Dominik?

Ona se već kod samog preuzimanja pozicije vođe požalila da joj je to stres, no dobila je pohvale na svoj račun. Chiara je oduševljeno komentirala promjenu i rekla da Lucija ima organizaciju u malom prstu.

Dominiku nije bilo baš lako preuzimanje uloge vođe nakon Vehida koji je dugo držao tu poziciju. Priznao je da se ne osjeća dobro zbog svega. "Iskreno, ne dobivam podršku tima kao vođa onakvu kakvu je dobivao Vehid. Pričao sam s njima i dobro, ok, ne možete se naviknuti. Ja ću rado podnijeti ostavku ako me neće netko prihvatiti, neću se ni ja gurati, to je to", rekao je.