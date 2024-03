ANKETA U crvenom timu došlo je do podjela: Vjerujete li da je Sara ogovarala Vehida plavom timu?

U crvenom timu došlo je do trzavica i podjela nakon nominacija i Vehidovih riječi da ga je Sara ogovarala plavom timu i svašta govorila o njemu

U crvenom timu je nakon poraza u zadatku došlo do trzavica. Prvotno je tim htio nominirati Vehida i Saru kao glavne krivce, no onda je došlo do promjene i odabrali su Vehida i Roka Ć. "Definitivno se ne slažem da Roko treba biti nominiran i smeta mi što su kolege promijenile mišljenje nakon što je ona izjavila da se ne slaže s time", rekao je Roko K. kojeg je naljutila situacija. Chiara je također primijetila Sarin utjecaj na odluku. "Mene nije preokrenula. Ja sam ostala pri svojoj prvoj odluci. Kako nas je prevrtila, to jest njih, ja stvarno ne znam", komentirala je ona. Tom Gretić doznao je da su Roko Ć. i Sara imali jednak broj glasova za nominacije. Pitao je li gore ne imati ideju ili loša izvedba.

"Pa mislim da je gore loša izvedba. Ja sam prva rekla da ću preuzeti inicijativu i da je u redu i da se slažem ako će me nominirati", odgovorila je Sara. Roka K. ponovno je naljutila njezina drugačija verzija situacije. "Jako me nervira i ne mogu razumjeti i ne vidim razlog zašto ona iskrivljuje svoje riječi i samu sebe zakopava još više", istaknuo je on. "Nemojte gurati ljude pod kotač jer nemaju ideju", naglasio je Gretić i rekao Roku Ć. da se vrati natrag. "Ja sam glasan i ovakav i onakav, ali sam pravičan i strašno me smeta kad vi niste, a istina uvijek ispliva na površinu. Sara, evo ti mali podsjetnik", zaključio je i dao crnu pregaču Sari.



Tu nije bilo kraja trzavica u crvenom timu, a Vehid je odlučio pred cijelim svojim timom razriješiti neke stvari. Rekao je da neki ljudi svašta o njemu govore plavom timu. Nakon toga je otkrio da misli na Saru i istaknuo je da je svjestan da govori o njemu loše stvari Domagoju.

Sara je to porekla, a kasnije su došli u sobu Domagoj i Mauro kako bi crveni tim doznao je li sve istina što je Vehid rekao. Domagoj je prvo poricao da su on i Sara pričali o Vehidu, a kasnije je priznao nakon što je Mauro potvrdio da se zaista pričalo iza njegovih leđa. "Je, istina je. To si rekao", istaknuo je Mauro. Domagoj je bio zbunjen i zanimalo ga je li se sve to odvilo danas. "Ja sam stvarno mislio da je to nešto što se danas dogodilo. Zato sam rekao da mi nije rekla. Danas nismo komunicirali o Vehidu", otkrio je Domagoj. "Ispostavilo se da to je bilo prije nekoliko dana. Istina je", dodao je. A u anketi RTL.hr-a pitamo vas vjerujete li da je Sara ogovarala Vehida plavom timu.

Anketa Vjerujete li da je Sara ogovarala Vehida plavom timu? Da Ne Ne znam Muškarac Žena Da 409 Ne 19 Ne znam 32 Da 55 Ne 4 Ne znam 5 Da 354 Ne 15 Ne znam 27 Ukupno Muškarac Žena

