Bili smo u restoranu 'Hell's Kitchena'! Hrana vrhunska, ali nismo dočekali desert: 'Van iz ove kuhinje'

Kako to zaista izgleda u profesionalnoj kuhinji? Većinom večere u restoranima budu u ambijentu - restorana, no ovo iskustvo sa seta najiščekivanijeg projekta proljeća svakako je potpuno drugačije. U to smo se uvjerili čim smo sjeli u novosagrađeni zagrebački studio 'Hell's Kitchena Hrvatska' od oko 800 metara kvadratnih metara. Ljubazno su nas dočekale hostese, otpratile nas do stola broj devet i iskustvo u paklenoj kuhinji je započelo. Mrki pogled jednog od najpoznatijih chefova regije Toma Gretića, inače i chefa 'Hell's Kitchena', nije bio zbog nas 30-ak gostiju, već zbog njih - kandidata ovog projekta koji su u showu došli pokazati svoju profesionalnost. Što su li samo učinili prije ovoga da smo i mi, udaljeni desetak metara od glavne scene, mogli osjetiti kako nešto nije kako treba... Naravno, sve to nije promaknulo oko 50-ak kamere koje su nas okruživale.