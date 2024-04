Chiara, Nikola, Domagoj i Marko potjerani iz kuhinje: 'Ne zanima me'

Tom Gretić došao je do Chiare i Nikole vidjeti kako pripremaju kamenice. "Što sam ja rekao na početku večere za žurbu? I što ćeš sad s tom kamenicom?", pitao je.

"Stavi novu. Ne možeš mi to servirati ni pod razno", dodao je. Poslao je Nikolu van iz kuhinje. "Ja sam osobno htio pomoći s otvaranjem kamenica. Možda nisam ni trebao, ali evo, moja dobrota me tjerala na to. Nisam bio izbačen, barem sam ja tako osjećao nego mala, nezaslužena pauza", rekao je Nikola.