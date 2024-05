Chiara za RTL.hr nakon ispadanja iz 'Hell's Kitchen Hrvatska': 'Ako on ne pobijedi, ja ću biti frustrirana!'

"Mi smo familijarno svi srčani. Takva sam u showu, takva sam vani i takva ću vjerojatno biti cijeli život. Šef Gretić kada bi mi uputio neku, ne baš lijepu riječ, mislim, što ću ja, ne mogu se ljutiti na njega kad čovjek govori istinu, realan je... Ja ću iz toga nešto naučiti. Nekad bi mi te kritike došle kao: 'Brate, je'l ja znam išta? Zašto sam ja ovdje? Zašto me ne potjera jednostavno i kaže 'Aj ti mala, nemoj se mučit više ovdje''. On je očito vidio nešto u meni što ja možda još nisam vidjela", naglasila je.

"Nisam mislila da ću ići van. Meni je juha bila dobra. Stvarno je! Moja majka voli tu juhu, ali kada me pozvao u onaj ured, tada mi je bilo: 'Ajme, hoće li me sabotirati. Nisam ni došla, a već aj' ća'. Ta juha mi je pokazala zapravo da on očekuje puno više od nas, a ne juhu s malo mesa unutra", rekla je.

A što Chiara planira nakon 'Hell's Kitchena'?

"Prvo ću se odmoriti, ali poznavajući sebe to će biti 3, 4 dana i onda odmah idemo dalje. Prvo se moram malo podružiti sa svojima, s obitelji i dečkom, obići svoje masline. Idem u nove pobjede, u nove poslove. Mislim da ću se malo maknuti od restoranskog rada. Fokusirat ću se na privatna kuhanja gdje mislim da mogu slobodnije raditi i više naučiti", naglasila je.

Otkrila je i koga od preostalih kandidata vidi kao pobjednika.

"Ako Veho ne pobijedi, ja ću biti ljuta. Veho je jedina osoba od svih njih koja ima sve elemente što jedan dobar šef mora imati. On nikada, u niti jednom trenutku, nije nikoga gledao svisoka... On ima tu jednu učiteljsku narav i sposobnost nekome prenijeti znanje na jako lijep način, da se ta osoba ne osjeća podcijenjeno. Ako on ne pobijedi, ja ću biti frustrirana! Što se tiče znanja, Viktor je tu iznad svih jer je prošao puno toga i radio u različitim državama, ali Viktor, unatoč tom iskustvu i godinama koje ima, nema tu sposobnost prenijeti to znanje kao što ima Veho. Stvarno, Veho je čudo!", naglasila je.