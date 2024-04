Crveni pod Dominikovim vodstvom rasturili na večeri, a show napustio Marko: 'Bio je dobri duh kuće'

Mislim da će ovo biti ok. Sam sa sobom moram još skupiti malo hrabrosti i sigurnosti, u glavi biti jači da ovo preuzmem", Dominik je priznao Roku K. u dvorištu, koji ga je bodrio da ne odustane od pozicije vođe tima.

Vođe su svoje timove poveli u kuhinje i dali prve upute, no priznali su da su pod stresom jer ovu situaciju nisu očekivali.

E tu nas je zeznuo! Ako ne možete dobiti savjet od nekoga tko je neko jelo već radio, to je onda teško, ali i zanimljivo", Roko Ć. je poručio.

Slušajte me dobro... Ovako kako ste raspoređeni, radit ćete i pripremu. Svaka pozicija radi samo svoju pripremu. Dosta mi je da se kasnije priča tko je što radio. Više nema lutanja", poručio je chef.

Problemi u crvenoj kuhinji krenuli su već na početku. Dominikove rolice od hobotnice bile su premalene, a chef nije krio ljutnju: Nisam to od tebe očekivao". Ipak pomogao mu je da spasi stvar i tanjuri su posluženi u svom punom sjaju.

Milena je u ime cijelog tima pamtila narudžbe, a Mauro je, pak, smirivao Nikolu koji je zaredao nekoliko sitnih pogrešaka i dobio opomenu chefa.

Chef Gretić u rukavu je imao još jedno iznenađenje za vođe – Lucija i Dominik morali su preuzimati narudžbe, što je inače bio njegov posao.

Velika odgovornost, ali nisam osjećao neki veliki pritisak. Gledao sam svoj tim i kako prekrasno rade", priznao je Dominik.

Mauro se ljutio na Chiaru koja je imala pitanja za svaku fazu pripreme jela pa joj je nekoliko puta odbrusio. Plavci su opet imali problema s holandezom pa je Viktor brzinski miješao novu turu.

Chiara se izgubila još u pripremi i to se nastavilo samo na servisu", komentirala je i Lucija pa upozorila svoje da će kuhinja biti ugašena.

Mauro je izdramatizirao nešto u vezi raviola", mislio je Domagoj.

Lucija, isplivajte!" upozorio ih je chef na rubu strpljenja.

S druge strane zida, crveni su uspješno servirali narudžbe, a Dominik je na sva zvona hvalio Anela koji je glavna jela odradio bez ijedne pogreške.

Nakon što su topla predjela plavih i dalje kasnila, chef je potjerao iz kuhinje Chiaru koja danas nije bila na nivou i mučila se s kamenicama.

Nemam opravdanja za svoj rad danas, jednostavno sam se pogubila", priznala je.

Plavi su konačno stigli do glavnih jela, no chef Gretić imao je velike zamjerke na Markove priloge, od rijetkog umaka do zagorenog pastrnjaka. Nakon što je vraćeni segment popravljao u istoj tavi, chef nije imao milosti pa je i njega istjerao.

Još devet minuta – ili hrana ili van", zaprijetio je chef plavcima.

Crveni tim uspio je privesti servis kraju! Kandidati su pohvalili Dominikovo vodstvo, a chef je istaknuo Anela i Milenu te im čestitao.

Tim je stvarno pokazao da smo jedinstveni, ujedinjeni i da smo jednostavno crveni", poručio je Dominik, a crveni nisu mogli sakriti svoje zadovoljstvo i sreću.

Primjećujem da, otkako je Dominik vođa, neke stvari idu bolje... Recimo, komunikacija. Više vedrine je došlo", Anel je bio zadovoljan.

Iako su plavci ostali u kuhinji do kraja, chef im nije dao prolaznu ocjenu jer su na svim sljedovima imali ogromnih problema.

Katastrofa, jedva smo ga izbacili, očekivane nominacije", vođa tima Lucija je poručila tužno, a zatim prozvala Chiaru i Marka za pogreške koje su presudile.

Ostatak tima, pak, prozvao je Maura jer je na servisu bio previše eksplozivan.

Timovi su se vratili u studio, gdje ih je čekao chef, koji je prvo pored sebe pozvao vođe Luciju i Dominika.