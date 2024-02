Crveni tim pobijedio u tranširanju pileta, a plavi nezadovoljni Domagojem: 'Mislili smo da je zaspao'

"Kad smo se dogovarali oko redoslijeda, Domagoj je došao do mene i rekao: 'Mogu li ja drugi?'. Ja sam rekao: 'Jesi li sto posto siguran?' On jesam, pa sam mu rekao izvoli. Međutim, vidjelo se da on zna tranširati, no da mu nedostaje brzine", ispričao je Mauro.

Nakon toga su tranširali pile Tea i Dominik. "Vremenski smo ograničeni. Bitno je zapravo ostati miran, mirne ruke i jednostavno se fokusirati na to", istaknuo je Dominik.

Josip je opet pokazao da njegovo veganstvo ne utječe na obradu mesa. "Naš mali vegan koji nas ubija sve redom što se tiče obrade i poznavanja mesa. Svaka čast, malome", rekla je Tea.

Potom je došao na red Roko Ć. za crveni tim. "On stalno priča o mesnici, svome mesaru, koliko su oni prisni tako da mislim da će Roko briljirati danas", rekla je Sara. On je čak i zaplesao dok je tranširao pile.