Dobro je znati! Vehid iznenadio sous cheficu i pomogao timu odličnom idejom: 'Ponosna sam'

"Radimo maslac", odgovorila je Milena. Sous chefica Ivana zapljeskala je svom timu, a Milena i Dominik otkrili su da je to bila Vehidova ideja. "Bravo", rekla je Bekavac i potapšala Vehida. "Evo, ja nemam što dalje reći. Odlazim. Ponosna sam", dodala je sous chefica.

Milena je objasnila da je zbog ovakvih poteza Vehid čovjek koji gura crveni tim i sve ono što treba jednom timu je Vehid. "Ne umanjujem Dominika jer je on danas odradio brutalan posao nego zbog toga je Vehid to što je i to je to", istaknula je.